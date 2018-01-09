تظهر وضعية احراز المزيد من التقدم لقوات الجيش السوري والحلفاء باتجاه مطار أبو الظهور العسكري في ريف ادلب الجنوبي الشرقي، حيث باتت القوات على بعد كيلومترات قليلة من المطار وهو بحكم الخاضع للسيطرة النارية بحسب ما صرح قائد ميداني لوكالة سبوتنيك الروسية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المسافة التي تفصل بين القوات المتقدمة باتجاه المطار والقوات المتواجدة جنوب الحاضر هي 25كم وفي حال التقاء القوات تكون المجموعات المسلحة تحاصرت في جيب يقدر ب 3000كم2 يمتد من محور الشاكوسيه في ريف حماه الشمالي الشرقي وصولا لبنان جنوبي حلب.

المصدر: الاعلام الحربي