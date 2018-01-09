أفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش العربي السوري استعادت السيطرة على بلدة الرهجان بريف حماة الشمالي الشرقي.

وفي وقت سابق أعلن المصدر العسكري السيطرة على قرية الشاكوسية وذلك في إطار عمليات الجيش العربي السوري لاجتثاث تنظيم جبهة النصرة الإرهابي من ريف حماة الشمالي الشرقي.

وبين المصدر أن وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية تابعت عملياتها العسكرية في ملاحقة فلول إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في ريف حماة الشمالي الشرقي “واستعادت السيطرة على قرية الشاكوسية”.

وأشار المصدر العسكري إلى أن العمليات أسفرت عن “مقتل وإصابة العديد من إرهابيي تنظيم جبهة النصرة وتدمير تحصيناتهم وكمية من الأسلحة والعتاد كانت بحوزتهم” مبينا أن وحدات الهندسة قامت بإزالة العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون بين منازل المواطنين والطرقات والشوارع الرئيسة في القرية.

وتنفذ وحدات من الجيش منذ نحو شهرين عملية عسكرية في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وإدلب وحلب لاستئصال تنظيم جبهة النصرة الإرهابي أسفرت حتى الآن عن السيطرة على العديد من القرى والبلدات بعد تكبيد التنظيم التكفيرى خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

المصدر: وكالة سانا