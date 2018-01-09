الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة الرهجان بريف حماة الشمالي الشرقي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2018 - 15:55
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القوات السورية: طيران العدو الصهيوني اطلق عند الساعة 2:40 فجرا عدة صواريخ من فوق لبنان باتجاه القطيفة بريف دمشق
القوات السورية: العدو كرر الساعة 3:04 عدوانه باطلاق صاروخين من الجولان المحتل تصدت لهما الوسائط الجوية واسقطتهما
القوات السورية: عند الساعة 4:15 عاد طيران العدو واطلق 4 صواريخ تم التصدي لواحد منها وسقط الباقي قرب احد المواقع
القوات السورية: العدوان السافر يؤكد دعم "اسرائيل" للارهابيين ومحاولاتها لرفع معنوياتهم اثر الضربات الموجعة في حرستا
القوات السورية: نجدد التحذير من التداعيات الخطيرة لهذه الاعمال العدوانية ونحمل "اسرائيل" كامل المسؤولية والتبعات
القوات السورية: جاهزون للتصدي لهذه الاعتداءات ومواصلة الحرب ضد الارهابيين وبتر أذرع "اسرائيل" في سوريا
مصدر عسكري سوري: الجيش السوري يسيطر ناريا على مطار ابو الضهور العسكري بريف إدلب الجنوبي
الجيش السوري وحلفاؤه يواصلون التقدم في ريف ادلب الجنوبي الشرقي ويسيطرون على 10 قرى جديدة
الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قرية الشاكوسية بريف حماه الشمالي الشرقي
مراسل المنار: بحرية العدو تعتقل 6 صيادين فلسطينيين بعد مهاجمة مركبين في البحر شمال قطاع غزة
وزير الخارجية التركي: العملية العسكرية التي يقودها الجيش السوري في إدلب "تقوض" محادثات السلام حول سوريا
مراسل المنار: مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الاقصى بحراسة قوات العدو
مراسل المنار: قوات العدو تعتقل عشرات الفلسطينيين خلال اقتحامها مناطق في نابلس والخليل ورام الله والقدس المحتلة
مراسل المنار: بحرية الاحتلال تعتقل عددا من الصيادين الفلسطينيين بعد مهاجمة مركبين في البحر شمال غزة
فوزي برهوم: اصابة القيادي في حماس عماد العلمي بجروح خطرة اثناء تفقده سلاحه الشخصي في بيته بغزة
الامام الخامنئي: حركة الشعب المنسجمة ستتواصل لمواجهة مؤامرة الاعداء
الامام الخامنئي: الشعب وجه رسالة الى اميركا وبريطانيا واعوانهما انكم لن تقدروا على استهداف ايران
الامام الخامنئي: العدو يخفق دائما في مؤامراته بفضل الصمود الشعبي والوطني الذي يشكل سدا منيعا
الامام الخامنئي: يجب الفصل بين المطالب المحقة للشعب وأعمال الشغب
رئيس الاتحاد العمالي خلال تحرك لمياومي كهرباء لبنان: الاتفاق الذي حصل مع المستخدمين يجب ان ينسحب على المياومين
رئيس المجلس السياسي في اليمن صالح الصماد: اذا استمر تصعيد العدوان باتجاه الحديدة سنوقف الملاحة الدولية في البحر الاحمر
الصماد: لن نسمح بأن تمر بواخرهم في مياهنا وشعبنا يموت جوعا
اللقاء العلمائي في اليمن: نهيب بأبناء الشعب اليمني النفير العام لمواجهة العدوان
مراسل المنار: تظاهرات في تونس واشتباكات بين الشرطة والمحتجين على خلفية مضاعفة الاسعار في موازنة 2018
رويترز عن وسائل اعلام: مقتل شخص في تونس واتساع نطاق الاحتجاجات على زيادة الاسعار لتشمل 10 مدن
مراسل المنار: المحتجون على رفع الاسعار يقتحمون مقر الامن والقباضة المالية في مدينة القطار جنوب غرب تونس
أحزاب سياسية تونسية تحذر من استغلال الاحتجاجات الشعبية من أجهزة اجنبية وداخلية لنشر العنف والفوضى في تونس
وزير الداخلية الفرنسي: افشلنا في العام 2017 تنفيذ 20 اعتداء ولا توجد منطقة يمكن القول انها بمنأى عن الاعتداءات
مدغشقر: وفاة 29 شخصا وتضرر أكثر من 100 ألف بفعل العاصفة التي اجتاحت انحاء من جزيرة مدغشقر قبالة سواحل شرق أفريقيا
الكوريتان توافقان على اجراء محادثات عسكرية لازالة التوتر في شبه الجزيرة
الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة الرهجان بريف حماة الشمالي الشرقي
منذ 45 mins
9 January، 2018
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