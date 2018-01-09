أعلن آمر اللواء 56 في الحشد الشعبي الحاج حسين علي نجم، الثلاثاء، عن اعتقال اعداد كبيرة من عناصر داعش الهاربين في قرى شرق الحويجة.

وقال نجم ان ” اللواءين السادس والخمسين والثالث في الحشد واللواء 34 جيش عراقي يواصلون عمليات فرض الامن في المحور الشرقي لقضاء للحويجة جنوب كركوك ” لافتا الى ان “القوات تمكنت من الوصول الى قرى البو حمدان شرق الحويجة مروراً بقرى / النجاشية / بابو جان / قرية النكار / الحمدانية / الحمدونية”.

واضاف نجم انه “خلال العمليات في المحور الشرقي للحويجة تمكنت القوات العراقية من اعتقال اعداد كبيرة من عناصر داعش الهاربة”.

هذا ولليوم السادس على التوالي تواصل قوات الحشد الشعبي والجيش عمليات فرض الامن في قرى ومدن قضاء الحويجة جنوب كركوك.

المصدر: الإعلام الحربي المركزي