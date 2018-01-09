أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على أهمية دور الاتحاد الأوروبي ودوله في إيجاد آفاق سياسية تكسر الجمود في الجهود المستهدفة لتحقيق السلام الشامل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وحسب بيان صحافي لوزارة الخارجية الأردنية فقد “أكد وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي على أهمية دور الاتحاد الأوروبي ودوله في إيجاد آفاق سياسية تكسر الجمود في الجهود المستهدفة تحقيق السلام الشامل والدائم، وثمن موقف الاتحاد الداعم لحل الدولتين الذي تعتبره المملكة السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني اليوم الاثنين مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، أطلعها خلاله على نتائج الاجتماع الوزاري العربي الذي استضافته المملكة السبت الماضي لبحث سبل الحد من التداعيات السلبية لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الاسرائيلي.

وبحث الصفدي وموغريني حسب البيان “سبل التنسيق من أجل إطلاق الجهد الدولي المطلوب لإيجاد أفق سياسي للتوصل إلى حل الصراع على أساس حل الدولتين”، وأبلغ الصفدي موغريني أن “الدول العربية التي أجمعت على رفض القرار خرقا للقانون الدولي لا أثر قانونيا له توافقت على العمل مع المجتمع الدولي من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967”.

كما اتفق الصفدي وموغريني على “أهمية العمل من أجل إطلاق جهود جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِلة”.

المصدر: سبوتنيك