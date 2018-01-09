أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن بلاده أمام تحدي حقيقي يتطلب وقفة جادة من كافة الدول الشقيقة، لإعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش، وإعادة النازحين.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي أن الجبوري وخلال استقباله السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري، أكد على أن “المنطقة تمر بمرحلة حساسة ومهمة تتطلب توحيد الجهود من اجل تجاوز الأزمات والمشاكل، عبر حوار بناء والقبول بالرأي الآخر خدمة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية”.

وأشار البيان إلى أن “اللقاء تناول بحث أبرز التطورات المحلية والإقليمية، والتحديات السياسية والأمنية التي تواجه دول المنطقة، كما بحث اللقاء الجهود العربية والدولية لدعم مؤتمر المانحين من أجل إعمار العراق”، وقال الجبوري إن “العراق يتطلع لاستعادة دوره الحيوي والمساند للجميع في قضاياهم المصيرية، طالبا في الوقت ذاته بضرورة تحشيد الجهود من اجل دعم العراق في ملف إعادة المدن المدمرة جراء ممارسات داعش الإرهابية”.

وبحسب البيان، قال الجبوري “إننا أمام تحدي حقيقي يتطلب من الجميع وقفة جادة، خاصة وان هناك الملايين ممن عانوا جراء الاٍرهاب ما يتطلب مساعدة كل الدول الشقيقة ومنها المملكة العربية السعودية وان يكون للمملكة دور في إعادة إعمار المناطق المحررة وإعادة النازحين لمدنهم”.

المصدر: سبوتنيك