طقس الغد قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات ودون تعديل على الساحل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2018 - 03:50
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وزير المال: اتفقنا على معالجة ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب لمستخدمي كهرباء لبنان وإعداد المرسوم التطبيقي للقانون 46
الوزير علي حسن خليل: لا خلفيات سياسية لما حدث حول ملف مستخدمي كهرباء لبنان والنقاش كان مالياً وإدارياً
وزير الطاقة سيزار أبي خليل: الاتفاق يراعي القانون 46 وخصوصية مؤسسة كهرباء لبنان
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر: المعالجة التي حصلت مشرفة والاتفاق ينهي حالة الإضراب ويعيد التيار الكهربائي
رئيس بعثة الصليب الأحمر في لبنان: 80 بالمئة من اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان يرغبون في العودة إلى سوريا
الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابيين باستخدام طائرات من دون طيار على قاعدتي حميميم وطرطوس السبت الماضي
الدفاع الروسية: 3 طائرات مسيرة شاركت في الهجوم على قاعدة طرطوس البحرية و10 على قاعدة حميميم الجوية
الدفاع الروسية: استخدام الطائرات المسيرة في سوريا يدل على تسلم الإرهابيين تكنولوجيا تسمح بشن هجمات على أي بلد
الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قرية أبو طحيجة شمال غرب سنجار بريف إدلب الجنوبي بعد مواجهات مع جبهة النصرة
إعلام العدو: الطاقم الوزاري الإسرائيلي عقد جلسات مكثفة في الأيام الأخيرة لمناقشة "التمركز الإيراني في سوريا"
الرئيس الشيخ حسن روحاني: أميركا فقدت خلال الأيام الأخيرة مكانتها السياسية في مجلس الأمن الدولي
الرئيس الشيخ روحاني: البعض في المنطقة يناصب إيران العداء إلى جانب الكيان الصهيوني وأميركا
استمرار التظاهرات في العديد من المحافظات الإيرانية للتعبير عن رفض أعمال الشغب والتدخل الخارجي ودعم النظام الإسلامي
نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي: يسعى ترامب بكل جهده للقضاء على الاتفاق النووي ونحن مستعدون لكافة الاحتمالات
البيت الأبيض: نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يزور مصر والأردن و"إسرائيل" من 20 إلى 23 من الشهر الجاري
إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي يعتقل فتاة فلسطينية قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بزعم حيازتها سكيناً
الحزب القومي: نؤكد على اعتماد المقاومة نهجاً لتحرير أرضنا وما عدا ذلك لا يعدو كونه سراباً ومساهمة في ضياع فلسطين
الإعلام الحربي اليمني يعرض مشاهد لحطام طائرة التورنيدو التابعة للعدوان والتي أسقطت في صعدة
الإعلام الحربي اليمني يعرض مشاهد للحظة إصابة طائرة أف 15 التابعة للعدوان السعودي الأميركي في أجواء العاصمة صنعاء
طائرات العدوان السعودي الأميركي تشن 11 غارة على مديريتي حرض وميدي خلال عدة ساعات
الهيئة المصرية للانتخابات: الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستجري بين 26 و28 آذار/مارس المقبل
تظاهرات احتجاجية في الخرطوم بعد رفع الحكومة السودانية الدعم عن القمح والوقود
الكويت تستضيف مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار العراق بالتعاون مع البنك الدولي الشهر المقبل
جمعية الوفاق البحرينية: رفع أسعار المشتقات النفطية صفعة للمواطنين واستمرار تهميش الرأي الشعبي لم يعد مقبولاً
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو من بكين إلى تشكيل تحالف تجاري واسع بين الصين وأوروبا وفرنسا
البحرية الإيطالية: مقتل 10 مهاجرين وفقدان أكثر من 50 بعد غرق قارب مطاطي كانوا يستقلونه بعد إبحاره من ليبيا
إضراب لعمال الصناعات المعدنية في ألمانيا للمطالبة بخفض ساعات العمل لتصبح 28 ساعة في الأسبوع
رئيسة الوزراء البريطانية تبدأ في إجراء تعديلات وزارية واسعة لإعطاء زخم جديد لحكومتها
البابا فرنسيس يدعو الأوروبيين إلى تأمين اندماج اللاجئين باختلاف هوياتهم الدينية
طقس الغد قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات ودون تعديل على الساحل
منذ 5 ساعة
8 January، 2018
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جيزان: استهداف تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في موقع الغاوية وقرية قوى بقذائف المدفعية
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