رشق مئات الطلاب السودانيين في جامعة الخرطوم الاثنين قوات مكافحة الشغب بالحجارة في ثالث أيام التظاهرات احتجاجا على ارتفاع سعر الخبز،على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وتضاعفت اسعار الخبز هذا الاسبوع في السودان بعدما قررت الحكومة التوقف عن استيراد القمح وعهدت للقطاع الخاص القيام بذلك، ما أثار استياء كبيرا بين السكان.

وورفعت المطاحن سعر كيس طحين القمح زنة 50 كلغ من 167 (24.2 دولار) الى 450 جنيها سودانيا (65 دولار). ما أدى لاندلاع تظاهرات معارضة للحكومة منذ السبت في بعض مناطق البلاد.

المصدر: الوكالة الفرنسية