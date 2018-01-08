أعلن مساعد وزير النفط المدير التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية علي رضا صادق آبادي بأنه لم يتم تخصيص ميزانية لاستيراد البنزين، وبذلك سوف لن يكون هنالك استيراد في هذا المجال خلال العام الإيراني القادم (يبدا في 21 آذار/مارس).

وقال صادق آبادي مساء الأحد خلال زيارة أعضاء لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإسلامي مصفى “ستاره خليج ” (نجم الخليج) جنوب البلاد: على المصافي في البلاد بذل الهمة للحفاظ على طاقتها الانتاجية في العام (الإيراني) القادم وهي 80 مليون لتر يوميا.

وأشار إلى أن هذا المصفى يعمل الآن بثلث طاقته، وأضاف أن هذا المصفى ينبغي أن يصل حتى نهاية العام القادم إلى انتاج 36 مليون لتر من البنزين صفة “يورو5” يوميا.

وأوضح بأنه ومع تدشين كل مرحلة من هذا المشروع يضاف 12 مليون لتر من البنزين إلى إنتاج البلاد وبعد تدشين كل المراحل ستصبح إيران مصدرة للبنزين.

وفي جانب آخر من حديثه صرح بأن: الإمكانية متوفرة لزيادة إنتاج مصفى “لافان” بمقدار مليون إلى مليوني لتر من البنزين، وسيضاف مليون لتر إلى إنتاج المصفى يوميا حتى نهاية العام.

المصدر: قناة العالم