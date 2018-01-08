انقلاب شاحنة على جسر طريق الحازمية المطار(جادة عماد مغنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2018 - 15:50
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انقلاب شاحنة على جسر طريق الحازمية المطار(جادة عماد مغنية)
منذ 1 ساعة
8 January، 2018
خبر وصورة
انقلاب شاحنة على جسر طريق الحازمية المطار(جادة عماد مغنية)
المصدر:
موقع المنار
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