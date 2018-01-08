حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط من التداعيات الخطيرة التي ستحل جراء احتمال تقليص ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ولفت ابو الغيط في حديث له الاثنين الى “الأثر السلبي الذي سيتركه هذا التقليص على الخدمات التي تقدمها الوكالة لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني”، وأعرب عن خشيته “من وجود خطة ممنهجة لتصفية قضايا الحل النهائي خاصة القدس واللاجئين”.

وعبّر ابو الغيط عن “قلقه إزاء التقارير الإعلامية التي تُشير إلى احتمال إقدام الولايات المتحدة على تخفيض مساهمتها السنوية في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”.

المصدر: سبوتنيك