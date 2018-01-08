رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب علي بزي ان أزمة مرسوم ترقية ضباط دورة 1994 تحل بدقيقة عبر توقيع وزير المال بحسب ما يوجب الدستور ووثيقة الوفاق الوطني.

وقال بزي في حديث له الاحد إن “حركة أمل منحازة إلى جانب أصحاب الحقوق من أساتذة ومعلمين ومياومين ومتعاقدين ومع الذين نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية”.

وتطرق بزي إلى موضوع أزمة الكهرباء، بالقول: “على اللبنانيين ان يستبشروا خيرا طالما ان الوزير المعني بالمعالجة أبدى أسفه لتعذر مؤسسة كهرباء عن اصلاح الأعطال الطارئة”، واضاف ان “أزمة الكهرباء لا تعالج بابداء الأسف انما بالتحرك الجدي لمعالجة هذه الأزمة وباعطاء العمال حقوقهم المشروعة وعدم تحميل المواطنيين أعباء وتبعات أزمة الظلام الدامس التي كادت تلقي بظلالها على المناطق اللبنانية كافة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام