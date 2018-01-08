اعلنت البحرية الليبية عن انقاذ 290 مهاجرا الاحد مقابلة السواحل الليبية كانوا في زورقين متهالكين عثر كذلك في احدهما على جثتي امرأتين.

وقالت مصادر أمنية بحرية “تمت عمليتا الانقاذ مقابل سواحل القره بولي (50 كلم شرق طرابلس) واجازتا نقل 290 مهاجرا الى العاصمة طرابلس”، وتابعت “لم يتم تحديد اسباب وفاة المهاجرتين بعد مغادرتهما سواحل ليبيا مساء السبت برفقة 140 مهاجرا من مختلف الجنسيات الافريقية”.

واوضحت المصادر ان “150 مهاجرا آخر كانوا في مركب اخر موشك على الغرق عند وصول الانقاذ”.

ولقي 25 شخصا على الاقل مصرعهم السبت مقابل السواحل الليبية في غرق زورق كان ينقل 150 مهاجرا بحسب منظمتي انقاذ.

وقضى 3116 شخصا في العام الفائت اثناء محاولة عبور المتوسط الى اوروبا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية