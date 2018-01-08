نظمت قيادة حركة “فتح” في لبنان مهرجانا سياسيا الاحد في مدينة صيدا جنوب لبنان، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة “فتح”، وذكرى يوم الشهيد الفلسطيني، بحضور حشد من الشخصيات العلمائية والدينية والسياسية اللبنانية والفلسطينية.

وألقيت بالمناسبة العديد من الكلمات التي أكدت ان اهالي مدينة القدس يرابطون في بيت المقدس يدافعون عن المقدسات المسيحية والإسلامية، ودانت الكلمات قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بحق القدس، وأكدت على ضرورة مواجهة هذا القرار الذي يستهدف القضية الفلسطينية.

ودعت الكلمات “قيادات وشعوب الأمة العربية والإسلامية كافة للتوحد لمواجهة هذا الخطر الذي يحدق بأمتنا والدفاع عن عروبة القدس وقدسية مقدساتها ورمزيتها والوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه المؤامرة الشرسة التي تتغلغل في جسد أمتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام