قال نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية السورية الشيخ أحمد سالك، إن نقل الخبرات التي اكتسبتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأعوام التي اعقبت انتهاء حرب السنوات الثماني يُمكن أن يُسهم في تطوير سوريا اقتصادياً.

وأكد أحمد سالك خلال لقائه رئيس الوزراء السوري عماد خميس على أهمية تطوير العلاقات بين إيران وسوريا وقال إن العلاقات بين طهران ودمشق كانت دوماً ايجابية وأخوية، الأمر الذي يُشكل سنداً قوياً لتوسيع التعاملات السياسية والاقتصادية والثقافية خاصة على صعيد برلماني البلدين.

وهنأ أحمد سالك، بالانتصارات الأخيرة للجيش السوري في مواجهة الجماعات الإرهابية مشدداً على ضرورة إعادة إعمار هذا البلد.

المصدر: وكالة ارنا