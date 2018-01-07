يتابع الجيش السوري وحلفاؤه عملياتهم في ريف ادلب الجنوبي الشرقي، حيث سيطروا على قريتي “صرع” جنوب شرق بلدة “سنجار” و “صريع” شرق البلدة بعد مواجهات مع “جبهة النصرة” والفصائل المرتبطة بها.

الجيش السوري وحلفاؤه سيطروا ايضا على قريتي ” نيباز قبلي” و”رملة” بعد مواجهات مع “جبهة النصرة”.

من جهة ثانية يواصل الجيش السوري عملياته على جبهة ادارة المركبات شمال شرق دمشق وسيطر على عدد من النقاط والابنية في محيط مسجد ابو بكر شرق مبنى المحافظة في حرستا بعد مواجهات مع المجموعات المسلحة ، بالتزامن مع تنفيذ ضربات جوية وصاروخية ومدفعية تطال تحركاتهم ونقاط انتشارهم في المنطقة.

المصدر: الاعلام الحربي