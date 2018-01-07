طقس مستقرّ يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع تدريجيّ بدرجات في الداخل وعلى الجبال (باردة صباحاً)، دون تعديلها على السّاحل، كما يبقى يبقى خطر تكوّن الجليد قائماً على الطرقات الجبليّة التي تعلو عن ١٥٠٠م

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع إضافيّ محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال

الثلاثاء: غائم جزئياً مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع.

الرياح السطحية: شماليّة غربيّة إلى شماليّة، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كلم/س

الانقشاع: جيّد

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٣٠ و٧٠ %.

حال البحر: معتدل حرارة سطح الماء: ١٨°م.

المصدر: مصلحة الأرصاد الجوية