افاد مصدر برلماني عراقي الاحد أن مجلس النواب صوت على قرار بشأن القدس. وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز إن “مجلس النواب صوت خلال جلسته الاعتيادية على قرار نيابي بشأن القُدس”. واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “القرار تضمن ادانة البرلمان للقرار الصادر من رئيس الولايات المتحدة بشأن القدس، وعده قرارا استفزازيًا للسلم والامن”، مشيرا الى ان “البرلمان اكد على ان القدس عاصمة دولة فلسطين”.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق، على قرار يقضي بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة ل ‍‍”اسرائيل”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة تأتي في مصلحة الولايات المتحدة ومساعي السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”، حسب زعمه.

المصدر: موقع السومرية نيوز