جدد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاحد، خلال لقائه مسؤولي محافظة النجف التزامه بنقل الصلاحيات للمحافظات، فيما دعا لأن يبذل المسؤولون في النجف اقصى جهد لخدمة المحافظة والارتقاء بها. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عقد، اليوم، اجتماعاً مع نواب ومحافظ واعضاء مجلس محافظة النجف”، مبينا أنه “جرى خلال الاجتماع مناقشة واقع المحافظة والسبل الكفيلة للارتقاء بواقعها الخدمي والعمراني”.

وأوضح البيان أن “نواب ومحافظ واعضاء المجلس طرحوا العقبات التي تقف حائلا امام تنفيذ العديد من المشاريع التي تخدم المواطن النجفي في مجالات الامن والخدمات والصحة والمياه والزراعة والاستثمار ومحاربة الفساد والقطاعات الاخرى”. ونقل البيان عن العبادي تاكيده “اهمية تقديم الخدمات لابناء النجف والارتقاء بها”، داعيا “لأن يبذل المسؤولون في النجف أقصى جهد لخدمة المحافظة والارتقاء بها”. وبين العبادي، بحسب بيان مكتبه الاعلامي، انه “برغم الازمة المالية وضعف الايرادات حققنا الانتصارات وتم السير بالاصلاح”، وجدد “التزامه بنقل الصلاحيات الى المحافظات”.

ووصل رئيس الوزراء حيدر العبادي، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة النجف لحضور احتفالية “النصر الكبير على داعش”.

المصدر: موقع السومرية نيوز