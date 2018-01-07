اعتبر عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، النائب حمدي بخيت، اليوم الأحد، أن “الخطوات التي تتخذها السودان تهدف لتوتير العلاقة مع مصر، وهي أخطاء فادحة يرتكبها النظام السوداني لأن العلاقات مع مصر علاقات استراتيجية ولا يجب العبث بها”. وقال بخيت في تصريحات حصرية لوكالة سبوتنيك “كلما احتاج الرئيس السوداني لحشد تأييد داخلي له يسعى لخلق توتر مع إحدى دول الجوار، حدث هذا من قبل مع إريتريا ومع أثيوبيا والآن مع مصر”.

وأضاف بخيت “الإجراء السوداني يتسق مع محاولات متتالية من قبل النظام السوداني لإظهار التوتر في العلاقات مع مصر، فقد سبق وأثار ضجة حول حلايب وشلاتين، وكذلك أداءه في ملف سد النهضة، كذلك تقديم جزيرة سواكن الواقعة في العمق الاستراتيجي لمصر، لتركيا التي تناصب مصر العداء، كل هذه الخطوات هدفت لتوتير العلاقة مع مصر، وهي أخطاء فادحة يرتكبها النظام السوداني لأن العلاقات مع مصر علاقات استراتيجية ولا يجب العبث بها”.

وأضاف بخيت “الرد المصري سيكون عقلاني، والنظام المصري أثبت أن إدارة القضايا الهامة بعقلانية هو ما يؤدي لنتائج إيجابية، هذا ما حدث في الملفات الملتهبة مثل الملف السوري والليبي، ولن تستجيب مصر للخطوات السودانية بعصبية، ولكنها ستدير الأمور بهدوء وعقلانية، ولن تصعد”. هذا وكانت الخارجية السودانية قد أعلنت قبل يومين استدعاء السفير السوداني في القاهرة للتشاور، بينما أعلنت الخارجية المصرية أنها تدرس الأمر لتحدد الرد المناسب.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية