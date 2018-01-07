قصيدة “عروس الموت” للشاعرة فاطمة السحمراني مهداة إلى عهد التميمي
وزففتُ للمهدِ المقدس نفسا
وأقمتُ في قلب القيامة عُرسا
ونذرت للأقصى جمال انوثةٍ
فبه سيمحو الله عني الرجسَ
خضَّبتُ من حجر الإباء أناملي
ودسست في ورد العروسةِ فأسَ
وتركت فأسي في عيون كبيرهم
وأصبت من افعى الكهانة رأسا
حتى اذا جاؤا بقيد اساوري
سترى بأن العهد تلبسُ شمسا
سترى بأن الغيم بدّدَ نفسه ُ
إن جاء نحو الشمس يقصدُ حبسا
إني لبستُ على الزفاف مواجعي
عَلَماً يُوشَّح بالسواد ويُنسى
وجراح قلبي رَصَّعتْ وجناتِه
وجعلت عينيَ في البيارق غرسا
فإذا انتشا غدر البنادق من دمي
فبكل يوم سوف انجب قدسا
المصدر: انترنت