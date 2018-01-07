أفادت الوكالة الوطنية للاعلام في جزبن ، ان شجرة سرو حالت دون سقوط شاب لبناني وفتى فلسطيني، في واد على طريق جزين- صيدا، محلة ضهر الرملة.

وفي التفاصيل ان سيارة من نوع “تويوتا- كارينا” لون جردوني، يقودها الشاب مصطفى المصري (مواليد 1999) وبجانبه الفتى الفلسطيني أحمد كركي (مواليد 2002)، انحرفت عن الطريق وكادت تسقط في واد في محلة ضهر الرملة، إلا ان اصطدامها بشجرة سرو، أوقفها على حافة الوادي.

وأدى الحادث إلى إصابة المصري بكسور وجروح وكركي برضوض وجروح، ونقلا الى مستشفى جزين للمعالجة. وتولى عناصر مخفر جزين التحقيق بالحادث.

المصدر: الوكالة الوطنية