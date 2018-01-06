طالب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، بالاعتراف بدعمه للتنظيمات الإرهابية في سورية.

وقال كيليتشدار أوغلو، في كلمة اليوم، خلال اجتماع كوادر حزبية في أنقرة: إنّ “الجميع يعرف أنّ أردوغان أرسل الأسلحة والمعدات الحربية وجميع أنواع الدعم للمجموعات الإرهابية في سورية”. داعياً الأخير إلى الاعتراف بهذه الحقائق والامتناع عن الكذب على الشعب التركي والعالم في هذا الصدد.

ولفت كيليتشدار أوغلو إلى أنّ الصحفي التركي محمد بارلاس الذي يُعد من أقرب المقربين لأردوغان، اعترف بهذه الحقائق والتي ستُلاحق الأخير داخل تركيا وخارجها.

المصدر: موقع المنار