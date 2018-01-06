كسرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية 3 زحوف لقوى العدوان السعودي الأمريكي في محافظة البيضاء، بالتزام مع شن هجوم مباغت في محافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري أن “مجاهدي الجيش واللجان الشعبية كسروا – بعون الله – لمحاولتي زحف لقوى العدوان في جبهة العشاش بمديريتي قيفة وذي ناعم في محافظة البيضاء وسط البلاد، مؤكدا مقتل وجرح العديد من المنافقين”، وأضاف المصدر أن انفجار عبوتين ناسفتين بالمنافقين أثناء التصدي لمحاولة زحف لهم بمنطقة الأجردي في مديرية الزاهر أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي محافظة تعز أغار الجيش واللجان الشعبية على مواقع شمال معسكر خالد بجبهة موزع وكبدوهم المرتزقة خسائر في الأرواح، وقصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية مواقع المرتزقة شمال معسكر خالد بمديرية موزع محققة إصابات مباشرة.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد دمروا في وقت سابق اليوم، آلية عسكرية لمرتزقة العدوان في كمين محكم شمال يختل بمديرية المخا غرب تعز ما أسفر عن مصرع 7 مرتزقة كانوا على متنها، كما أفشلوا محاولة تسلل لمنافقي العدوان باتجاه منطقة الديزل في مديرية الزاهر وكبدوهم خسائر في الأرواح.

المصدر: المسيرة نت