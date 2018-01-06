أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تجميد 125 مليون دولار، من مساهمتها في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”.

ونقلت “القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي” عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم “إدارة الرئيس ترامب أبلغت الأمم المتحدة أنها جمدت مبلغ 125 مليون دولار كان من المقرر دفعها في الأول من الشهر الجاري”.

وأضاف المسؤولين “إدارة ترامب تدرس قطع مبلغ 180 مليون دولار من مساهمتها في ميزانية الأونروا الأمر أصبح مرهون بموقف السلطة الفلسطينية، ورفضها استئناف المفاوضات سيدفع إلى عقوبات مالية إضافية عليها من جانب واشنطن، وسيكون من ضمنها وقف الإسهام في ميزانية الأونروا”.

يذكر أن نيكي هايلي المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، هددت في وقت سابق بوقف الدعم المالي للأونروا، لحين موافقة الفلسطينيين على العودة للتسوية مع الإسرائيليين برعاية واشنطن.

المصدر: وكالة معاً