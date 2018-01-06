نفذت طائرة التجسس الاستراتيجية الأمريكية من طراز RC-135W تحليقا دوريا استمر لساعات فوق المياه الدولية المحاذية لسواحل محافظة كالينينغراد الروسية، حسب معطيات مصادر مراقبة أوروبية.

ووفقا للمصادر الأوروبية المتخصصة برصد التحركات الجوية، فإن طائرة التجسس الأمريكية المذكورة، وتحمل رقم 62-4134، أقلعت من القاعدة الجوية “ميلدين هول” في بريطانيا وتوجهت إلى بحر البلطيق وعبرت الأجواء الهولندية والألمانية والبولندية، وحلقت فوق المياه الدولية على طول ساحل إقليم كالينينغراد الروسي الواقع على بحر البلطيق.

وقد حلقت الطائرة الأمريكية ذاتها في الـ4 من يناير الجاري بمحاذاة الحدود البرية لإقليم كالينينغراد مع بولندا مستخدمة الأجواء الجوية البولندية ولم يسجل خرق للأجواء الروسية ولم تحلق فوق المياه الإقليمية الروسية، بحسب مصادر المراقبة الجوية الأوروبية.

كما رُصد في الأول من يناير، خط سير طائرة تجسس أمريكية من طراز ” “P-8A Poseidon، والتي تحمل رقم 168436، وانطلقت من القاعدة الجوية “سيغونيلا” في جزيرة صقلية الإيطالية، وحلقت لعدة ساعات في الأجواء الدولية بالقرب من مدينة سيفاستوبل في شبه جزيرة القرم الروسية.

المصدر: روسيا اليوم