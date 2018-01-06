انعقد لقاء الاربعاء الأدبي/بيروت في مركزه الجديد على طريق المطار في 3 كانون الثاني 2017 بدعوة من الملتقى الثقافي اللبناني بأمسية مميزة للشاعرين العميد مجدي الحجار والاستاذ فاروق شويخ .

وبداية الامسية كانت مع ترحيب من رئيس الملتقى الشاعر الشيخ فضل مخدر بالحضور وبالشاعرين الضيفين والحضور الذي ملأ القاعة .

وقدم للقاء الشاعر حسن حجازي بالكثير من الود والتعبيرات الجمالية.

وبعد قراءات للشاعرين تلى الأمسية سهرة أدبية وجلسة ودية ختمها الدكتور محمد علي شمس الدين بتعليق أدبي حول القراءات.

ومن ثم شكر الشيخ مخدر الشاعرين والضيوف.

المصدر: انترنت