أعلنت وزارة النفط العراقية أن مجموع الصادرات النفطية للعام 2017 بلغت مليار و207 ملايين برميل، مشيرة إلى أن 44 شركة عالمية اشترت النفط الخام العراقي.

وقالت شركة تسويق النفط «سومو» التابعة للوزارة في تقرير نشر على موقعها الالكتروني، إن «مجموع الصادرات النفطية لعام 2017 بلغ مليار و207 ملايين و55 ألف برميل»، مبينةً أن «معدل التصدير الشهري بلغ 100 مليون و629 ألف برميل وبمعدل 3 ملايين و246 ألف برميل يوميا». وأضاف البيان أن «الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام بلغت 59 ملياراً و552 مليون دولار، وبمعدل 4 مليارات و962 ألف دولار شهريا»، مشيراً إلى أن «معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 49 دولاراً و214 سنتاً».

وطبقاً لبيان «سومو» فإن مجموع الصادرات النفطية من موانئ البصرة بلغ مليار و201 مليون و823 ألف برميل، في حين كانت معدلات الصادرات النفطية عبر الخط الشمالي خمسة ملايين و800 ألف برميل شهريا»، لافتا إلى أن «معدل عدد الشركات التي اشترت النفط الخام العراقي بلغت 44 شركة عالمية».

في المقابل، اعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية عن ايراداتها من الرسوم الجمركية لعام عام 2017، حيث بلغت ترليون ومئتين وثلاثين مليار دينار (ما يعادل مليار دولار)، بينما بلغت الإيرادات الجمركية لعام 2016 ستمئة وسبعة وأربعين مليار دينار. وقالت الهيئة في بيان لمكتبها الإعلامي إن «عملية الإصلاح الجمركي ليست بالمهمة السهلة في ظل التحديات التي تواجه الهيئة، لكنها ليست مستحيلة بوجود الإرادة الصلبة للسيد رئيس الوزراء لمكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات».

المصدر: القدس العربي