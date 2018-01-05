ضربت عاصفة ثلجية الساحل الشرقي للولايات المتحدة الخميس متسببة بشل حركة المطارات في نيويورك وفيضانات جليدية في بوسطن وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من الاشخاص.

وتوقف تساقط الثلوج في نيويورك خصوصا بعد هطوله بكثافة طوال ليغطي شوارع اكبر مدينة اميركية بالبياض ويغرقها في صمت غير عادي، ويفترض ان تفتح المدارس العامة ابوابها مجددا الجمعة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 8.5 ملايين نسمة.

لكن حاكمي ولايتي نيويورك وماساتشوسيتس حذرا من تشكل الجليد مع انخفاض متوقع في درجات الحرارة التي يفترض ان تصل الى 13 درجة مئوية تحت الصفر ليلا على ان تظل متدنية جدا طوال نهاية الاسبوع.

وسجلت اضطرابات في حركة النقل، فقد اغلق مطارا كينيدي ولاغوارديا اعتبارا من ظهر الخميس، كما قال حاكم نيويورك اندرو كومو، واضاف “لكن مباني المطار بقيت مفتوحة لاستقبال المسافرين العالقين”.

واجبر اغلاق مطار كينيدي طائرة ايرباص ايه-380 تابعة لشركة طيران سنغافورة، على الهبوط غي مطار ستيوارت الصغير الذي يبعد نحو مئة كيلومتر شمال نيويورك ولم يستقبل من قبل اي طائرة بهذا الحجم.

والغي اكثر من ثلاثة ارباع الرحلات الى مطارات نيوآرك بولاية نيوجيرسي ولوغان وبوسطن.

ويفترض ان يفتح مطار كينيدي من جديد الجمعة لكن سلطات ماساتشوسيتس حذرت من ان الاضطرابات يمكن ان تستمر في بوسطن.

ورافقت العاصفة امواج هائلة في منطقة بوسطن ادت الى “سيول تاريخية” على حد قول الحاكم شارلي بيكر، وهو امر غير مسبوق منذ شباط/فبراير 1978.

وقالت مساعدة الحاكم ان شوارع مكتظة عادة في الاحياء الشرقية لبوسطن اجتاحتها مياه جليدية بينما تحدثت 26 من المناطق الساحلية الـ78 في ماساتشوسيتس عن مشاكل مرتبطة بسيول.

وتأثرت بهذه العاصفة الكبيرة الاولى في الموسم المناطق الممتدة من الحدود الكندية حيث تجمدت مياه شلالات نياغارا جزئيا، الى نهر بوتوماك الذي يغطيه الجليد في العاصمة الفدرالية، اي كل الشمال الشرقي الاميركي.

وفي نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا وواشنطن اغلقت المدارس وقائيا، والكثير منها سيفتح الجمعة وان كان سيبقى مغلقا في بوسطن لتسهيل عمليات اعادة فتح الطرق خصوصا.

وتأثرت بعض مناطق الجنوب الشرقي التي لا تهطل فيها ثلوج عادة بهذه العاصفة.

فقد شهدت شواطئ فلوريدا هذا الاسبوع تساقط ثلوج للمرة الاولى منذ اكثر من ثلاثين عاما، ولقي ثلاثة اشخاص حتفهم الخميس في حادث تسبب به الجليد في كارولاينا الجنوبية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية