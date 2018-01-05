إعتبر سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي دعوة واشنطن مجلس الأمن للانعقاد في جلسة طارئة لبحث الوضع في إيران تعديا سافرا على سيادتها.

وقال ريابكوف بهذا الصدد “الولايات المتحدة مستمرة في انتهاج سياسة التدخل المعلن والسري في الشؤون الداخلية للدول بشكل سافر وبلا حرج، كما تتعدى بصراحة على سيادة الآخرين متسترة بشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

“لا يمكننا التعامل مع الدعوة الأمريكية لاجتماع مجلس الأمن إلا من هذا المنظور، إذ تدعو واشنطن إلى بحث قضية تعدّ شأنا داخليا إيرانيا بحتا”.

المصدر: روسيا اليوم