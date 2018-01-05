قالت شركة نيشن وايد للتمويل العقاري إن أسعار المنازل في بريطانيا نمت خلال العام الماضي بأبطأ وتيرة منذ عام 2012 وإنها انخفضت في لندن لأول مرة خلال عام كامل منذ عام 2009.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن يتباطأ نمو أسعار المنازل البريطانية مجددا ليسجل واحدا في المئة فقط في 2018.

وضعفت سوق الإسكان البريطانية منذ التصويت على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وأدى انخفاض الجنيه الاسترليني بعد استفتاء انفصال بريطانيا إلى دفع التضخم للارتفاع وزاد الضغوط على الأوضاع المالية للكثير من الأسر. وأضافت نيشن وايد أن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت 2.6 في المئة في اثني عشر شهرا حتى ديسمبر/ كانون الأول وهو ما يقل عن نمو بلغ 4.5 في المئة في 2016 لكن الارتفاع يزيد عن متوسط التوقعات لزيادة بنسبة اثنين في المئة في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين.

وعلى أساس شهري زادت الأسعار أيضا بمعدل أقوى من المتوقع حيث ارتفعت 0.6 في المئة عن مستواها في نوفمبر/ تشرين الثاني وهي أكبر زيادة منذ يونيو/ حزيران العام الماضي. وقالت نيشن وايد إن الأسعار انخفضت في لندن 0.5 في المئة في 2017.

المصدر: رويترز