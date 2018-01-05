نفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بيان لها الجمعة صحة الأخبار التي تتحدث عن توقيف ضابط بتهمة مساعدة ارهابيين.

واشار البيان الى ان “إحدى الصحف الصادرة بتاريخ 5/1/2018 أوردت خبرا بعنوان (توقيف ضابط بتهمة مساعدة إرهابيين) وجرى تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”، وتابع “قد جاء في الخبر أن مخابرات الجيش أوقفت ضابطا في قوى الأمن الداخلي برتبة مقدم بشبهة تهريب أسلحة ومواد غذائية ومحروقات إلى المجموعات الإرهابية في الجرود”.

وقال البيان “يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أن توضح ان الضابط المذكور قد أوقف سابقا بجرم آخر ويلاحق أمام القضاء العسكري وقد أخلي سبيله ومن ثم أعيد توقيفه بعد متابعة المحاكمة بحيث صدر في حقه مذكرة توقيف وجاهية بتاريخ 29/11/2017 بالجرم ذاته”، وتابع “إضافة إلى ذلك فإنه قد حوكم تأديبيا من قبل المؤسسة وهو حاليا في حالة انقطاع عن الخدمة”، وأكد ان “مضمون الخبر المتداول عار عن الصحة”.

وشددت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على “وسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية”، وطلبت “منها نشر هذا التوضيح”، وتمنت “عليها استقاء المعلومات الدقيقة من شعبة العلاقات العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام