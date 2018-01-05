سيباع عقار «لوكستورنا» المعالج للإنحلال الوراثي لشبكية العين الذي قد يؤدي للعمى التام، بمبلغ 850 ألف دولار، ما يجعل منه واحدا من أغلى الأدوية في العالم.

وتقول شركة «سبارك ثيرابوتيكز» للتكنولوجيا الحيوية إن هذا الدواء الذي تصنعه يُعطى مرة واحدة.

وستكون تكلفته 435 ألف دولار عن كل عين، أي إن السعر النهائي سيبقى دون مستوى مليون دولار الذي كان محددا في السابق، حين نال العقار موافقة السلطات الطبية الأمريكية في منتصف كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك في ظل النقاش الدائر في الولايات المتحدة حول ارتفاع تكاليف العلاجات الجديدة.

وتحسبا لأي انتقاد، تعهّدت الشركة بأن تردّ ثمن الدواء لأي شخص مريض يتناوله ولا يشفى، وهي ستطلب أيضا من السلطات الموافَقة على بيعه بالتقسيط.

وهذا الدواء هو العلاج الأمريكي الجيني الأول، وهو يصحح الخلل في الجينات المسببة للمرض.

ويعاني من الانحلال الوراثي لشبكية العين، ألف شخص في الولايات المتحدة، وسيصاب به عشرة إلى عشرين شخصا كل سنة في الأعوام المقبلة، حسب التقديرات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية