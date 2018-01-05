أكد رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي أن “الجيش واللجان الشعبية أصبحوا يطلون على مركز محافظة الجوف، كاشفا عن الخطة العسكرية لمواجهة العدوان، وداعيا من التحقوا بصفوف العدوان للعودة فالوطن يتسع للجميع”.

وكتب رئيس الثورية العليا، فجر اليوم الجمعة، في تغريدات له على “تويتر” “في تواصلي مع قائد جبهة الجوف قال: بفضل الله تمكنوا من السيطرة على أهم المواقع فوق الحزم” مركز محافظة الجوف”.

وأضاف “أثناء حديثنا عن معنويات وقوة المجاهدين أشاد بالجميع، وأشاد بإخواننا أحفاد بلال على استبسالهم جنبا إلى جنب مع إخوانهم في الجبهة للدفاع عن الوطن”.

وأكد الحوثي في تغريدة ثانية أن “تعامل الجيش واللجان الشعبية مع الغزاة والمرتزقة لا زال ضمن خطة (حبل القوس)، لحصد أكبر قدر ممكن منهم، وتشتيتهم، واستنزاف قواهم”.

وفي تغريدة ثالثة دعا رئيس اللجنة الثورية العليا من التحقوا بمرتزقة العدوان للعودة، قائلا: “إذا لم تجدوا ما ذهبتم لأجله ووعدتم به فلا مانع من عودتكم، فاليمن يتسع للجميع”.

وأضاف “لا تتركوهم يهزؤون بكم أو يستفزوكم، فالصلح خير، والعفو عام كما تعلمون بذلك مسبقا”.

المصدر: المسيرة نت