قتل نمر عاملة مزرعة للنخيل في إندونيسيا، حسب ما أعلنت الشرطة ، في حلقة جديدة من الحوادث المماثلة التي يرجع سببها إلى قطع الغابات.

وعُثر على جومياتيك البالغة من العمر ثلاثين عاما جثّة هامدة مع جروح كبيرة في العنق والساقين، في المزرعة الواقعة في مقاطعة ريو في جـــــزيرة سومطرة.

وكانت الشابة تعمل مع اثنين من زملائها في جمع معلومات حول الحشرات الضارة حين هاجمهم الحيوان المفترس وطاردهم لمسافة مئتي متر في المزرعة.

وتمكن زميلاها من النجاة متسلقين شجر النخيل، أما هي فقد أمسك بها النمر من ساقها فيما كانت تحاول التسلق، وأوقعها أرضا، حسب رواية للشرطة.

وقال ايبتو رافي إن «جومياتيك تصارعت مع النمر 15 دقيقة ثم أصابها في عنقها فقتلها».

وتكثر في السنوات الأخيرة هذه الحوادث في إندونيسيا، وخصوصا حين تتسع المزارع على حساب الغابات. ويؤدي قطع الغابات إلى تدمير المواطن الطبيعية لهذه الحيوانات ويدفعها للاقتراب من البشر.

وهذا النمر هو من نوع نمور سومطرة التي يصنّفها الاتحاد الدُّولي للحفاظ على الطبيعة بأنها مهدّدة بشكل كبير بالاندثار، ولم يبق منها سوى 400 ــ 500 في الطبيعة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية