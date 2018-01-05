أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ونطيره الأميركي ريكس تيلرسون، في محادثة هاتفية أنه “من الضروري إحياء عملية التسوية السياسية في سوريا”.

وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها حول المحادثة الهاتفية بين جونسون وتيلرسون أنه “فيما يتعلق بالأزمات في الشرق الأوسط بحث الجانبين أهمية مواصلة العملية الرامية إلى تسوية سياسية في اليمن وضرورة إحياء العملية السياسية في سوريا”،

وأكد جونسون لنظيره لتيلرسون أن “المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي الايراني”، مشيرا إلى “العمل مع الحلفاء لاتخاذ إجراءات ضد أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.

المصدر: وكالات