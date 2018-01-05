تمكن الجيش النيجري من تحرير تلميذة من مدرسة في مدينة تشيبوك النيجيرية كانت تحتجزها حركة “بوكو حرام” الإرهابية منذ عام 2014.

أفادت بذلك وكالة رويترز، الخميس، ونقلت الوكالة عن بيان للجيش قوله “إن التلميذة باتت في آمان وتتلقى كل المساعدات الطبية الضرورية”.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من مسلحي “بوكو حرام” اختطفت في نيسان/أبريل 2014، 276 فتاة من مدرسة في مدينة تشيبوك.

وفي وقت لاحق، تمكنت 57 من الفتيات المختطفات من الفرار، وظلت الباقيات في براثن الحركة المتطرفة.

وفي تشرين الثاني/أكتوبر 2016، أفرج عن 20 تلميذة أخرى نتيجة للمفاوضات بين سلطات نيجيريا والصليب الأحمر الدولي وممثلي سويسرا من جهة، والجماعة الإرهابية من جهة أخرى. وفي يوم الـ6 أيار/مايو 2017، نالت 82 فتاة أخرى الحرية أيضا.

وتؤكد رويترز وجود حوالي 100 فتاة مدرجة في عداد المفقودين.

المصدر: وكالات