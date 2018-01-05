أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كيومو، حالة الطوارئ في الولاية بسبب الصقيع البرد القارس، وسط عاصفة عاتية تكتسح الأراضي الأمريكية.

وكتب كيومو على صفحته في موقع تويتر، تغريدة قال فيها “أعلن حالة الطوارئ في نيويورك و(مقاطعتيها) ويستتشستر ولونغ آيلند، بسبب الظروف الجوية القاسية”.

وكان عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلازيو، أعلن إغلاق جميع المدارس في المدينة بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت المنطقة.

وكانت الثلوج هطلت على شمال فلوريدا أمس الأربعاء، في ظاهرة لم يشهدها سكان الولاية منذ ثلاثة عقود حملتها عاصفة ثلجية تضرب كامل الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وحذرت هيئة الأرصاد الأمريكية من أن العاصفة الشتوية الكبيرة ستحمل ثلوجا وجليدا من فلوريدا في الجنوب الشرقي وحتى نيو انغلند في الشمال الشرقي يومي الأربعاء والخميس.

ووفق لوكالة “فرانس برس”، فقد ناشد حاكم الولاية، ريك سكوت سكان شمال الولاية بـ”الاستعداد لظروف جوية شديدة البرودة قد تشمل الثلج أو البرد أو الجليد”.

واستيقظت تالاهاسي عاصمة فلوريدا، في أقصى شمال “الولاية المشمسة” الأربعاء على طبقة خفيفة من الثلج هي الأولى منذ 1989، وفقا لقناة ويذر تشانل المتخصصة بالطقس.

وتوقعت الأرصاد هبوط درجة الحرارة ليلا في تالاهاسي إلى مستويات دون الصفر هذا الأسبوع.

المصدر: وكالات