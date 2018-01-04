الرئيس الروسي يوقع مرسوم باستئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2018 - 14:34
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السيد نصرالله للميادين: تقديم السلاح للمقاومة الفلسطينية ثابت وليس رد فعل ولن نتردد في اغتنام أي فرصة للقيام بذلك
السيد نصرالله: قبل أسابيع التقيت الرئيس الأسد ونحن أمام انتصارات كبرى ولا نستطيع الحديث عن انتصار نهائي
السيد نصرالله: آمال ترامب ونتانياهو والمسؤولين السعوديين خابت وأطمئن جمهور المقاومة وأقول لهم لا تقلقوا على ايران
استمرار المسيرات المليونية في مختلف المحافظات الإيرانية رفضاً للشغب والتدخل الخارجي في شؤون ايران الداخلية
طهران تتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ضد محاولات واشنطن التدخل في شؤونها الداخلية
لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الايرانية: تدابير قائد الثورة الحكيمة واتحاد السلطات ووعي الشعب احتوت الاضطرابات
قوات الاحتلال الاسرائيلي تشن حملة مداهمات في الضفة الغربية المحتلة وتعتقل شابا فلسطينيا من مخيم جنين
مراسل المنار: اصابة شاب فلسطيني برصاص قوات العدو خلال مشاركته في تشييع شهيد في دير نظام شمال غرب رام الله
مصلحة السجون الاسرائيلية تقيّد 20 أسيراً فلسطينياً وتعزلهم في الزنازين خلال اقتحامها أقسام سجن "هداريم"
الرئيس اللبناني ميشال عون يدعو الى تشكيل فريق عمل وزاري لمواكبة مؤتمرات دعم لبنان وملف الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة
الرئيس عون يدعو الى استكمال التحضير للانتخابات النيابية وبدء درس مشروع موازنة العام 2018 واستكمال التعيينات
رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري: التضامن الحكومي باق ومستمر وأي خلاف يهون أمام مصلحة البلد وحماية الاستقرار
القضاء اللبناني يرجئ جلسة استجواب الاعلامي مارسيل غانم الى 2 شباط المقبل للبت بالدفوع الشكلية
اليمن:11 شهيدا و8 جرحى في غارات للعدوان السعودي ـ الأميركي على أحد المطاعم في مديرية زبيد بمحافظة الحديدة
عمليات نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية تستهدف مواقع العدوان السعودي في تعز والجوف ولحج محققة اصابات مؤكدة
الجيش السوري وحلفاؤه يشنون هجوما باتجاه فك الحصار عن "ادارة المركبات" ويسيطرون على كتل من الابنية في حرستا بدمشق
الدفاع الروسية تنفي ما تناقلته وسائل الاعلام بشأن تدمير 7 مقاتلات روسية بقاعدة حميميم بسوريا وتؤكد مواصلة مهماتها هناك
جمعية الوفاق الوطنية: اعتقال نائب رئيس المجلس السياسي العلمائي الشيخ محمود العالي يعكس السجل الأسود للسلطات البحرينية
أنقرة: قرار هيئة المحلفين الأميركية بحق المصرف التركي هو "فضيحة" وهو تنفيذ لسيناريو مخجل من الناحية القانونية
قتلى وجرحى جراء العاصفة الثلجية اليانور التي تضرب مساحات واسعة من أوروبا منذ يوم الاربعاء
الرئيس الروسي يوقع مرسوم باستئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة (سبوتنيك)
منذ 8 mins
4 January، 2018
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