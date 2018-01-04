أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم الخميس اربعة قرارات اتهامية بجرائم قتل ومحاولة قتل والتدخل في قضايا الارهاب والمشاركة في معركة عرسال الاولى.

اتهم في القرار الاول المعاون اول في الجيش خالد علي اسعد بقتل والدة زوجته زينب بدر في بلدة مشمس – عكار وذلك سندا الى المواد 547 و547/201 عقوبات و72 أسلحة.

واتهم صوان في القرار الثاني اربعة سوريين موقوفين هم: محمد الشيخ ورفاقه بجرم التدخل في قضايا الارهاب ونقل أموال الى الارهابيين في جرود عرسال وذلك سندا الى المواد 335/219 و316 مكرر عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 على 219 والمادة 3 بند 2 من قانون تبييض الاموال الرقم 44/2015.

واتهم في القرار الثالث السوري الموقوف محمد علي الحسيكي بجرم الانتماء الى داعش والتدخل في قضايا الارهاب وتهريب أسلحة وذلك سندا الى المواد المذكورة اعلاه اضافة الى المادة 72 أسلحة.

واتهم القاضي صوان في القرار الرابع السوري الموقوف حسام الحسيكي بجرم الانتماء الى داعش والمشاركة في معركة عرسال 2014 وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين وسرقة آليات وأعتدة عسكرية وأسلحة وذخائر وذلك سندا الى المواد 549/201 و549 و569و 335 و733 و638 و639 و640 عقوبات و143 قضاء عسكري و72 أسلحة والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 وأحال المتهمين أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام