طائرات العدو الإسرائيلي تستهدف موقعاً للمقاومة الفلسطينية شرق رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2018 - 02:34
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السيد نصرالله للميادين: تقديم السلاح للمقاومة الفلسطينية ثابت وليس رد فعل ولن نتردد في اغتنام أي فرصة للقيام بذلك
السيد نصرالله: هناك ما يتم تحضيره في المنطقة وترامب يأخذ المنطقة إلى منحى جديد والشعب الفلسطيني لن يستسلم
السيد نصرالله: ترامب ونتانياهو قد يدفعان المنطقة لحرب وعلى محور المقاومة أن يتهيأ ويخطط لتحويل التهديد إلى فرصة
السيد نصرالله: المقاومة كانت ومازالت تعمل للحصول على كل أنواع السلاح الذي يخولها تحقيق الانتصار في الحرب المقبلة
السيد نصرالله: يجب أن نضع إمكانية نشوب الحرب نصب أعيننا ونتحدث عن احتمال قائم ونتحضر لذلك اليوم
السيد نصرالله: اليمن جزء من محور المقاومة وهذا الأمر هو أحد أهم أسباب الحرب عليه وهم جاهزون لإرسال عشرات آلاف المقاتلين
السيد نصرالله: من يهزم داعش بإمكانه بسهولة إلحاق الهزيمة بالجيش الإسرائيلي وهناك مئات آلاف المقاتلين المستعدين لخوضها
السيد نصرالله: الغارات بسوريا لم تمنع تعزيز قدرات المقاومة وهذا أمر يصبر عليه حتى إشعار آخر استعداداً للمعركة الكبرى
السيد نصرالله: عدم ردنا على الاعتداءات الإسرائيلية مبني على قواعد اشتباكنا ونحن نحدد الرد في الوقت المناسب
السيد نصرالله: قبل أسابيع التقيت الرئيس الأسد ونحن أمام انتصارات كبرى ولا نستطيع الحديث عن انتصار نهائي
السيد نصرالله: الحرب في سوريا لم تضع أوزارها وهي بمراحلها الأخيرة وتحتاج إلى ما بين سنة وسنتين إذا استمر المسار الحالي
السيد نصرالله: العامل الأساسي الذي أوصل إلى الانتصار هو القيادة على رأسها الرئيس الأسد وفريقه المتماسك والسوريين أنفسهم
السيد نصرالله: عندما يكون الخلاف بين الحلفاء نفضل العمل وليس الكلام ونحن نسعى لحل المشكلة التي نشأت حول قضية الترقيات
السيد نصرالله: هناك أطراف في لبنان تسعى إلى خلق سجالات لكننا معنيون بمعالجة المشاكل بالحوار ووفق الدستور
السيد نصرالله: القيادة والمسؤولين في إيران تعاطوا بهدوء وحكمة وتم استيعاب الموقف ولم يحتج الحرس الثوري إلى التدخل
السيد نصرالله: ما حصل في إيران سيشكل حافزاً لمؤسسات الحكم في إيران للنقاش والتعاضد والذهاب نحو معالجات جدية
السيد نصرالله: آمال ترامب ونتانياهو والمسؤولين السعوديين خابت وأطمئن جمهور المقاومة وأقول لهم لا تقلقوا على ايران
السيد نصرالله: للأسف يبدو أن الحرب في اليمن ستستمر لأن السعودية لا تريد الحل السياسي بل تريد استسلام الطرف الآخر
السيد نصرالله: اليمنيون ليسوا في وارد الاستسلام والسعوديون يريدون تحقيق نصراً دموياً مهما كانت الكلفة
قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري: يمكننا اليوم أن نعلن نهاية فتنة 2017 وهزيمة العدو بفعل جهوزية وبصيرة شعبنا
أمين مجلس صيانة الدستور الشيخ أحمد جنتي: أعمال الشغب الأخيرة تأتي في إطار مخطط أجنبي تم بالتنسيق مع أدوات في الداخل
اللقاء الإعلامي الموسع بدعوة من اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية حول مسؤولية الإعلام يختتم أعماله في بيروت
البيان الختامي: لمواصلة الانتفاضة ودعمها والوقوف مع مقاومة الشعب الفلسطيني والدعوة لإلغاء كل الاتفاقيات مع العدو
البيان الختامي: قرار ترامب حول القدس يمثل تعدياً على المسلمين والمسيحيين وانتهاكاً صارخاً لمقدساتهم
إعلام العدو: سقوط 3 صواريخ أطلقت من غزة في مستوطنات المجلس الإقليمي أشكول دون تفعيل صفارات الإنذار
حركة الجهاد الإسلامي: التهديدات الإسرائيلية ضدنا هي محاولة لخلق مبررات لتصعيد العدوان على قطاع غزة
الكنيست الصهيوني يصوت على قانون تنفيذ الإعدام بحق الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد جنوده والمستوطنين
9 شهداء يمنيين وعدد من الجرحى في غارات لطائرات العدوان السعودي الأميركي استهدفت أحد المطاعم في زبيد في الحديدة
الجيش السوري يفشل محاولة تسلل للجماعات الإرهابية انطلاقاً من مواقعها في بلدة حربنفسه باتجاه نقاطه في ريف حماه الجنوبي
طائرات العدو الإسرائيلي تستهدف موقعاً للمقاومة الفلسطينية شرق رفح جنوب قطاع غزة
منذ 2 ساعة
4 January، 2018
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