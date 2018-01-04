قضت وحدات من الجيش السوري على إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة في محيط بلدة حربنفسه ووادي العنز في ريف حماة.

وأفادت وكالة سانا بأن وحدة من الجيش أحبطت هجوم مجموعة إرهابية انطلاقاً من مواقعها في بلدة حربنفسه باتجاه نقاط الجيش في محيط البلدة وأوقعت جميع أفرادها بين قتيل ومصاب، وذكرت أن وحدة من الجيش قصفت أحد المقرات الرئيسية لتنظيم جبهة النصرة في وادي العنز غرب بلدة اللطامنة شمال غرب مدينة حماة بنحو 35كم.

ولفتت الوكالة إلى أن القصف أسفر عن تدمير المقر بشكل كامل وسقوط عشرات الإرهابيين بين قتيل ومصاب.

وتنتشر في بلدة اللطامنة ومحيطها مجموعات إرهابية تنضوي جميعها تحت زعامة”جبهة النصرة”وتعتدي على القرى والبلدات والمدن المجاورة بقذائف الهاون والصواريخ بشكل متكرر حيث استهدفت بـ 14 قذيفة أول من أمس محطة توليد الكهرباء في محردة وقرية قبة الكردى.

المصدر: وكالة سانا