الجيش السوري يستكمل انتشاره في تل اللوز شمال شرق بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2018 - 14:35
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الشيخ قاسم: ندعو إلى إيقاف كل أشكال المفاوضات والتعاون الأمني مع كيان الاحتلال وإلى كشف حقائقه ليتعرف الجميع عليها
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الجيش السوري يستكمل انتشاره في تل اللوز شمال شرق بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي
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الجيش السوري يستكمل انتشاره في تل اللوز شمال شرق بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي
منذ 18 mins
3 January، 2018
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