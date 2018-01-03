حيا الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي فيصل الداوود، في بيان له، اهالي القنيطرة وريفها، على تحرير مناطقهم من المجموعات الارهابية، ودحرها من قبل الجيش العربي السوري والقوات الحليفة له، التي فيها مقاتلين من ابناء هذه المناطق، لا سيما بلدات حضر وحرفا والمقروصة وعرنه التي قدمت الشهداء بأعداد كبيرة، وصمدت بوجه الارهابيين المدعومين من العدو الاسرائيلي، ولها التحية، ولارواح شهدائها الرحمة والخلود”.

واضاف ان “تحرير هذه المنطقة، يسقط المشروع الصهيوني في اقامة “حزام امني”، كان يسعى اليه العدو الاسرائيلي، ويعطي مساحة اوسع للمقاومة، لتكون في مواجهته وتحرير الاراضي السورية المحتلة، في الجولان وجبل الشيخ، امتدادا الى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، فتصبح الجبهة اللبنانية-السورية واحدة، وهذا ما يقلق قادة الكيان الصهيوني”.

ولفت الداوود في بيانه الى ان “طرد المجموعات الارهابية من سفوح جبل الشيخ، يوازي تحرير السلسلة الشرقية من جبال لبنان في جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع، من قبل الجيش اللبناني والمقاومة، وهو يعزز الامن والاستقرار والوحدة الوطنية في المناطق المحاذية من شبعا وكفرشوبا الى عين عطا وعيحا وكفرقوق وبلدات قضاءي راشيا والبقاع الغربي، وصولا الى الحدود اللبنانية مع سوريا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام