قتل مراهق أمريكي في السادسة عشرة والديه وشقيقته وصديقة للعائلة بسلاح شبه أوتوماتيكي قبيل منتصف ليل رأس السنة الأحد في ولاية نيوجيرسي (شمال شرق) على ما ذكرت السلطات المحلية.

وسلم الشاب الذي لم تكشف السلطات عن هُويته، نفسه الى الشرطة من دون أية مقاومة. ولا تملك السلطات حتى الآن اي تفسير لجريمة المراهق.

وأبلغت الشرطة عند الساعة 23.43 من ليل الأحد بوقوع إطلاق نار في منزل في لونغ برانش على بعد نحو 90 كيلومترا جنوب نيويورك في ولاية نيوجيرسي.

وعثر عناصر الشرطة في المكان على أربع جثث على ما أوضح المدعي العام في منطقة مونماوث كريستوفر غراميتشيوني في بيان.

والضحايا هم ستيفن كولوغي (44 عاما) والد مطلق النار ووالدته ليندا كولوغي (42 عاما) وشقيقته بريتاني كولوغي البالغة الثامنة عشرة وصديقة للعائلة تدعى ماري شولتز وهي في سن السبعين.

وقد أفلت شقيق مطلق النار وجدّه لأنهما تركا المنزل على ما أوضح المدعي العام في مؤتمر صحافي.

وستوجه الى المراهق الذي يعتبر بالغا في نظر القضاء أربع تهم بالقتل فضلا عن امتلاك سلاح ناري استخدم لغايات غير قانونية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية