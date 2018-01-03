هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بوقف المساعدة المالية الاميركية السنوية للسلطة الفلسطينية، متهما اياها برفض التفاوض على “اتفاق سلام مع اسرائيل” بعد اعتراف ادارته بالقدس عاصمة للكيان الاسرائيلي.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر “نحن ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنويا ولا نحصل منهم على اي تقدير او احترام، هم لا يريدون حتى التفاوض على معاهدة سلام مع اسرائيل، طالما ان الفلسطينيين ما عادوا يريدون التفاوض على السلام، لماذا ينبغي علينا ان نسدد لهم ايا من هذه المدفوعات المستقبلية الضخمة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية