فند وزير الخارجية الباكستاني، خواجة محمد آصف، تصريحا صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيه إن واشنطن قدمت لباكستان 33 مليار دولار خلال السنوات الـ15 الماضية.

وقال آصف في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع تويتر، قد تكون أقرب إلى المراهنة “الرئيس ترامب قال إن 33 مليار دولار قدمت لباكستان خلال السنوات الـ15 الماضية، يمكنه توظيف شركة تدقيق مقرها الولايات المتحدة، وعلى نفقتنا، للتحقق من هذا الرقم، ولندع العالم يعرف من الكاذب ومن المخادع”.

وكان وزير الخارجية الباكستاني، انتقد يوم أمس الاثنين، اتهامات ترامب لإسلام آباد بـ”توفير ملاذات آمنة للإرهابيين”، قائلا “اتهامات ترامب لإسلام آباد لا تعكس الحقيقة، وهي عارية تماما عن الصحة”، وذلك حسبما أفادت وكالة “الأناضول”.

وأشار آصف إلى أن الجيش الأمريكي استخدم الأراضي الباكستانية لخدمة مصالح واشنطن في أفغانستان.

وأوضح أن الأموال التي قدمتها الولايات المتحدة لبلاده طيلة السنوات الـ15 الماضية، لم تكن عملا خيريا، بل “كانت لقاء خدمات”، دون تفاصيل إضافية. وأعرب عن استعداد بلاده للكشف عن تفاصيل المساعدات الأمريكية، وكيفية استخدامها في جلسة علنية.

وكان الرئيس الأمريكي قال إن واشنطن ارتكبت “حماقة” بمنحها مليارات الدولارات لإسلام أباد. وغرد ترامب على صفحته في تويتر “لقد وفروا ملاذات آمنة للإرهابيين الذين نطاردهم في أفغانستان، أما مساعدتهم فكانت ضئيلة.. كفى”!

المصدر: وكالات