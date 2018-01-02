أعلن قائد هيئة الأركان “الإسرائيلية” الجنرال غادي ايزنكوت أن هناك محاولة من قبل حماس لإشعال الوضع في الضفة المحتلة، على حد زعمه ليبقى قطاع غزة في حالة هدوء. وهاجم ايزنكوت الأصوات من داخل “إسرائيل” التي تدعو الجيش لمهاجمة قطاع غزة “رداً على اطلاق الصواريخ”, معتبرا أنه “إن تطلب الأمر للقيام بإجراءات عسكرية فللجيش الوسائل التي تمكنه من تحقيق انجازات داخل غزة”. وفي ما يتعلق بموضوع أنفاق غزة، زعم ايزنكوت “نحن طورنا أساليب للكشف عن الأنفاق ونحن نعمل بطرق مكشوفة واخرى سرية لمنع تلك الأنفاق الهجومية لتصل داخل “إسرائيل””. واعتبر أن “التوازن الاستراتيجي “لإسرائيل” ضد اعدائها تحسن كثيرا، مع ذلك يمكن ان يحدث تصعيد سريع في احدى الجبهات وهذا الامر يتطلب قدرة دفاعية عالية واستخدام القوة بشكل مدروس”.

المصدر: فلسطين اليوم