أعلنت وزارة النفط العراقية الثلاثاء، ارتفاع معدل الصادرات النفطية في شهر كانون الأول/ يناير الماضي 2017 مقارنة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، مشيرة إلى أن الإيرادات بلغت ستة مليارات و496 مليون دولار. وقال الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد، في بيان، إن “مجموع الكميات المصدرة للنفط الخام لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي ،بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” بلغت 109 مليون و 573 ألف و817 برميل”، مشيرا إلى أن “الإحصائية لم تسجل أي صادرات من حقول كركوك”. وأضاف جهاد أن “الإيرادات جراء هذه الصادرات بلغت ستة مليارات و496 مليون و204 ألف دولار، في حين بلغ معدل سعر البرميل الواحد 59,286 دولار”.

وأشار جهاد إلى “أن المعدل اليومي لصادرات النفط الخام حققت زيادة قياسية بالمقارنة مع شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي 2017 عندما بلغ المعدل اليومي ثلاثة ملايين و535 ألف برميل”. ويصدر العراق النفط الخام حاليا من الموانئ الجنوبية في البصرة بعد توقف الصادرات من حقول كركوك بالشمال في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، بعدما استعادت القوات العراقية السيطرة على الحقول من القوات الكردية. والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية، بطاقة إنتاجية قدرها 4.8 مليون برميل يوميا تهدف بغداد إلى زيادتها إلى خمسة ملايين برميل يومياً.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية