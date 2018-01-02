وقف صندوق الاحتياطي الفدرالي الروسي عن عمله اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير من العام 2018، وذلك بعد أن تمّ ضمه لصندوق الرفاه الوطني الفدرالي. ومن المقرر من الآن فصاعداً توجيه فائض إيرادات النفط والغاز، بسبب نمو سعرهما، الى صندوق الرفاه الوطني. يُذكر أنه تمّ إنشاء صندوق الاحتياطي الفدرالي، وصندوق الرفاه الوطني في العام 2008 بعد تقسيم صندوق تحقيق الاستقرار لروسيا الاتحادية. وكانت السلطات الروسية تخطط لاستخدام أموال الصندوق الاحتياطي في العام الماضي، ويصل حجم الصندوق اليوم، بحسب تقييمات وزير المالية أنطون سيلوانوف، لـ 3.7 ترليون روبل (حوالي 63.8 مليار دولار).

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية